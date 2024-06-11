ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
LogitechG910OrionSpectrumRGBメカニカルゲーミングキーボードOrionSpectrumメカニカルゲーミングキーボードのキーは、照明付きでカスタマイズが可能なので、ゲームコマンドを思い通りにコントロールできます。スマートフォンやタブレットにユニットを接続すれば、第2のスクリーンが必要なときにゲーム中の情報を表示可能。アンチゴースト対応なので、激しいゲームセッション中でもキーボードのフリーズを防ぎます。特徴世界最速のRGBメカニカル・ゲーミングキーボード:他にはないRomer-Gメカニカルキーにより最大25％素早い起動カスタマイズできるRGBイルミネーション:1600万色のパレットから個々のキーライトをパーソナライズArx制御アプリとスマートフォンドック:携帯電話やタブレットからゲーム内データに素早くアクセスできゲームを妨げない9つのプログラム可能Gキー:複雑なコマンドを光速かつ正確に実行するカスタムゲームマクロを作成専用メディアコントロール搭載:再生、一時停止、ミュート、音量、スキップにすばやくアクセスできるワンタッチコントロールパネル採用。
http://narcologia.ru/goods/procurement939833.html
http://narcologia.ru/goods/assessor626303.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless824659.html
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
http://narcologia.ru/goods/procurement939833.html
http://narcologia.ru/goods/assessor626303.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless824659.html
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード
ゲーミングキーボード