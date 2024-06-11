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ゲーミングキーボード
商品番号 T99351233149
商品名

ゲーミングキーボード
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LogitechG910OrionSpectrumRGBメカニカルゲーミングキーボードOrionSpectrumメカニカルゲーミングキーボードのキーは、照明付きでカスタマイズが可能なので、ゲームコマンドを思い通りにコントロールできます。スマートフォンやタブレットにユニットを接続すれば、第2のスクリーンが必要なときにゲーム中の情報を表示可能。アンチゴースト対応なので、激しいゲームセッション中でもキーボードのフリーズを防ぎます。特徴世界最速のRGBメカニカル・ゲーミングキーボード:他にはないRomer-Gメカニカルキーにより最大25％素早い起動カスタマイズできるRGBイルミネーション:1600万色のパレットから個々のキーライトをパーソナライズArx制御アプリとスマートフォンドック:携帯電話やタブレットからゲーム内データに素早くアクセスできゲームを妨げない9つのプログラム可能Gキー:複雑なコマンドを光速かつ正確に実行するカスタムゲームマクロを作成専用メディアコントロール搭載:再生、一時停止、ミュート、音量、スキップにすばやくアクセスできるワンタッチコントロールパネル採用。
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