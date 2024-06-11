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- 書画題抜大成 6.7.9巻
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商品詳細
墨絵の先生をしている祖母が師匠の先生よりいただいた、墨絵の題材集？お手本集？のようなものです。変色した古いはこに入っています。布張りの表紙にたくさんの書画を印刷したものが、糸綴じしてあります。印を押した紙が貼ってあるのは、初版とききましたが、芸術書のたぐいだと思うのでよくわかりません。墨絵や古い本、絵に興味がある方いかがですか？はこが、大きく、宅急便になります。底値です。
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