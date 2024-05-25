たまごっちピース　アイカツ

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たまごっちピース アイカツカラー ピンクホワイトたまごっちピースのアイカツです。動作確認済みです。電池は付きません。外箱やストラップなど付属のものは何もありません。ご了承ください。比較的綺麗かと思いますが、中古品であることご理解ください。よろしくお願いします。