サイドビュー名鉄 名古屋本線 白井良和 写真集　T-2033

T-2033 サイドビュー名鉄名古屋本線白井良和写真集2002年4500円裏表紙 周りヤケ カド曲がり書き込み部 マジックで消して、白いシール貼ってます。ご注意ください。中 まずまず ヤフオク 過去5年落札価格20000円 15000円 10500円 10000円 7500円 6000円4000円 3500円など出品している私の本全体として、表紙などのスレやページを捲ったへこみ、折れ、曲がりなどある場合が御座います。中古品をご了承の上、ご入札ください。プチプチ梱包 紙袋に入れて発送※付属品は、画像を参照下さい。個人での出品です。ご入金確認後の発送に2,3日かかる場合がございます。何卒宜しくお願い致します。



金沢書店 / サイドビュー名鉄名古屋本線 白井良和写真集



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