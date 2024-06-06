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サイドビュー名鉄 名古屋本線 白井良和 写真集　T-2033
商品番号 X79722374480
商品名

サイドビュー名鉄 名古屋本線 白井良和 写真集　T-2033
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

T-2033　サイドビュー名鉄名古屋本線白井良和写真集2002年4500円裏表紙　周りヤケ　カド曲がり書き込み部　マジックで消して、白いシール貼ってます。ご注意ください。中　まずまず　ヤフオク　過去5年落札価格20000円　15000円　10500円　10000円　7500円　6000円4000円　3500円など出品している私の本全体として、表紙などのスレやページを捲ったへこみ、折れ、曲がりなどある場合が御座います。中古品をご了承の上、ご入札ください。プチプチ梱包　紙袋に入れて発送※付属品は、画像を参照下さい。個人での出品です。ご入金確認後の発送に2,3日かかる場合がございます。何卒宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/organization20262.html
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