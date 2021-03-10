【美品】 S.H.Figuarts ウィンターソルジャー

フィギュアーツウィンターソルジャーバッキー(ファルコン＆ウィンターソルジャー)コレクション整理の為出品します。開封していますが、ほぼ使用しておりませんでしたので新品同様です。値下げは考えておりませんが、他の商品も購入して頂ける場合のみ、送料程度お安くできます。よろしくお願いします。#MARVEL#ファルコン＆ウィンターソルジャー#アベンジャーズ#アイアンマン#キャプテンアメリカ#ソー#BANDAI



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