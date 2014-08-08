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【EXO】DIE JUNGS EXO PREMIUM SET
商品番号 Q81832929679
商品名

【EXO】DIE JUNGS EXO PREMIUM SET
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

DIEJUNGSEXOPREMIUMSET＜初回生産限定版＞EXO初の公式写真集定価：14000円程度内容：本3冊、DVD、ポストカード11枚、トレカ1枚のセット2014年発売サイズ：大体23×33.7×8.5cm(BOXに入った状態)------何度か読みましたが、基本的にはBOXに入れ暗所で保管してたので中のものは綺麗な状態ですBOXの底や側面など、キズ、スレがありますこちらの商品は即購入していただいて構いません中古品ということをご理解の上ご検討くださいよろしくお願いいたします#EXO#エクソ#EXO-K#EXO-M#プレミアム#写真集#k-pop
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