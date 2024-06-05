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SONY PSVITA PCH-1000 討鬼伝モデル ジャンク品
商品番号 A32557226101
商品名

SONY PSVITA PCH-1000 討鬼伝モデル ジャンク品
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPSVITAPCH-1000討鬼伝モデル本体のみSDカードなしバッテリー残量がわずかに残っていたため、電源が入るのは確認できました。画面に白い縦の線が2本入っています。充電ケーブルがないため、ちゃんと充電できるかどうかはわかりません。動作を完全に確認することができないため、ジャンク品・故障品扱いをさせていただきます。(あくまでも中古品です)すり替えなどのトラブル防止のため、返品返金はお受けできませんのでご了承ください。修理や部品取りなどにどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi609947.html
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy193953.html
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