史料　徳川幕府の制度

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◇N667c 徳川幕府の制度 小野清著 昭和43年 人物往来社/幕末の武家 2冊 ... ◇N667c 徳川幕府の制度 小野清著 昭和43年 人物往来社/幕末の武家 2冊 ...

昭和43年に発行されている本のようで、何やらすごい付録も付いております。（江戸城内部の地図みたいなもの）家の整理の時に発見したもので、歴史好きの人に刺されば幸いです。キーワード江戸城徳川家康徳川15代