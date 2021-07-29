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史料 徳川幕府の制度
商品番号 H63276243912
商品名

史料 徳川幕府の制度
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,910 円
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商品詳細

昭和43年に発行されている本のようで、何やらすごい付録も付いております。（江戸城内部の地図みたいなもの）家の整理の時に発見したもので、歴史好きの人に刺されば幸いです。キーワード江戸城徳川家康徳川15代
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