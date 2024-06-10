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近世仏教と勧化―募縁活動と地域社会の研究 鈴木良明
商品番号 I82036164127
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近世仏教と勧化―募縁活動と地域社会の研究 鈴木良明
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

近世仏教と勧化―募縁活動と地域社会の研究鈴木良明本書は、近世において見られた「勧進・勧化」活動を通し、前記視点を踏まえて「近世仏教」を再考してみたいという意図の基に構成したものである。入手困難な品物となっております。折れやマーカー等の書きこみのない美品です。メルカリ便で発送させていただきます。即日発送可能です。　#近世　#江戸　#宗教　#仏教　#勧化　#教化　#布教　#文学　#文化　#思想　#徳川幕府
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