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MARCATO　AL900GL　アルトサックス
商品番号 T96580416193
商品名

MARCATO　AL900GL　アルトサックス
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARCATO　AL‐900GL　アルトサックス（定価133,700円)　ゴールドブラスのスタンダードモデルです小傷程度できれいなアルトタンポも良好なコンディションですリーズナブルなアルトですがつくりもしっかりしていますこれから始める方にもおすすめしますこのコンディションの物はなかなか出て来ないです。付属品トレッキングケースおまけ:ストラップ2種類　グリス　YAMAHAのクリーニングクロスその他レベル...中級者多少の価格交渉はOKです。
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