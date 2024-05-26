MARCATO　AL900GL　アルトサックス

MARCATO AL‐900GL アルトサックス（定価133,700円) ゴールドブラスのスタンダードモデルです小傷程度できれいなアルトタンポも良好なコンディションですリーズナブルなアルトですがつくりもしっかりしていますこれから始める方にもおすすめしますこのコンディションの物はなかなか出て来ないです。付属品トレッキングケースおまけ:ストラップ2種類 グリス YAMAHAのクリーニングクロスその他レベル...中級者多少の価格交渉はOKです。



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