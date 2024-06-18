賃金規制・決定の法律実務 (新品)

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「賃金規制・決定の法律実務[第2版]」定価9460円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容労基法を中心とした法規制及び判例の蓄積の詳細な検討を基礎に、実務上の論点を明快に解説。さらに「賃金決定と人事制度」の章でわが国の企業文化にあった賃金決定を論ずる。