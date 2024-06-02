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オリジナル盤 TOKYO POP東京ポップ 】ダイアモンドユカイ
商品番号 U90107730131
商品名

オリジナル盤 TOKYO POP東京ポップ 】ダイアモンドユカイ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,850 円
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商品詳細

稀少帯付きです解説書付き田所豊（ダイアモンドユカイDIAMONDYUKAI）＆CARRIEHAMILTON(キャリー・ハミルトン)REDWARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）の田所豊主演映画のサウンドトラック。８８年・Ｍ＆Ｃ・ＭＣＤ-1003ライナー付き。曲目リスト1.NEVERFORGET(PerformedbyCarrieHamilton)2.MONKEYDANCIN'(PerformedbyRedWarriors)3.YOU!(PerformedbyMichaelCerveris)4.HEARTSANDDIAMONDS5.HIRO'SSONG(PerformedbyRedWarriors)6.BLUESUEDESHOES(PerformedbyYoutakaTadokoro)7.(YOUMAKEMEFEELLIKEA)NATURALWOMAN(PerformedbyCarrieHamiltonandYoutakaTadokoro)8.HOMESICKBLUES9.DOYOUBELIEVEINMAGIC(PerformedbyYoutakaTadokoroandCarrieHamilton)10.RAKUEN,RAKUEN(PARADISE,PARADISE)(PerformedbyPapayaParanoia)11.HOMEONTHERANGE(PerformedbyCarrieHamilton)DVDプレイヤーで再生確認済み確認し問題はなかったものですが、再生機によっては不具合があるかもしれません。ご了承下さい。気になる方はご遠慮下さい。もしなんら不具合があったとしても対応できないので、再生機を変えてお楽しみいただく他ありません。帯、ジャケットなどは写真のようにヤケ、汚れ痛みあり状態悪いです再生面若干スレキズありますプロフは必ずご覧いただきますようにお願い致します。写真でご判断いただき大丈夫な方のみ、ご検討お願い致します。気になることがありましたら、ご連絡ください。#モコモコサントラ#モコモコダイヤモンドユカイ#モコモコレア#モコモコタイアップ
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