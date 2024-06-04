電子版 弘法大師全集 付録付

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電子版 弘法大師全集収録内容『弘法大師全集増補三版』全8巻『定本弘法大師全集』全12巻所蔵・監修高野山大学密教文化研究所フォーマットDVD-ROM（PDF）付属品小冊子プラスチックケース緩衝材ミニスポンジコンディション数回ロードしたのみで、非常に綺麗です。※資料Rディスクを無料でご供養致します。《高野山真言宗管長で、密教文化研究所長であられた松長有慶大僧正が遷化なさる前の推薦文》昭和42年に高野山大学密教文化研究所より増補再刊された『弘法大師全集（増補三版）』全8巻と、平成3年から逐次出版された密教文化研究所弘法大師著作研究会編『定本弘法大師全集』全12巻が、併せて電子版で発刊される。古写本、刊本などと校合・校正し、新しい校訂を加えた大変便利な定本弘全である。新旧全集は研究資料として、寺院だけでなく各大学、研究所、研究者などに活用されてきたが、希少かつ高価である。電子版の弘法大師全集刊行は、時宜をえた企画である。（出品者が要約）らくらくメルカリ便宅急便コンパクトでの発送です。