すぐに遊べるセット ニンテンドー3DS LL ホワイト 動作確認済み 完品 美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Nintendo3DSLL ホワイト～商品内容～・本体・タッチペン・SDカード（4GB）・互換性充電USBケーブル・ARカード（未使用）・説明書・外箱（内箱あり）～商品状態～全体的にきれいですが、外装に薄い傷があります。(画像10枚目)画面は綺麗です。出品の際、一連の動作確認は行っております。初期化して発送致します。※動作確認画面のゲームソフトは付属しませんよろしくお願いいたします。管理番号A-3DS-w32
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