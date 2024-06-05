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スーパーファミコン　空箱
商品番号 Y42905592358
商品名

スーパーファミコン　空箱
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 4,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外箱のみです。全てセットとなります。折りたたんで発送させていただきます。中の透明ケースは8個のみです。自宅保管のためご理解頂けたらと思います。RPGツクール伝説のオウガバトルストリートファイター　Ⅱアクスレイスーパーメトロイドスーパーマリオワールド聖剣伝説　2ファイナルファンタジー　VIロマンシングサガロマンシング　サガソフト空箱箱スーパーファミコン
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