スーパーファミコン　空箱

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商品詳細
外箱のみです。全てセットとなります。折りたたんで発送させていただきます。中の透明ケースは8個のみです。自宅保管のためご理解頂けたらと思います。RPGツクール伝説のオウガバトルストリートファイター Ⅱアクスレイスーパーメトロイドスーパーマリオワールド聖剣伝説 2ファイナルファンタジー VIロマンシングサガロマンシング サガソフト空箱箱スーパーファミコン
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