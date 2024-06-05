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値下げ 【洋書】過越祭のハガダー　Passover Haggadah
商品番号 P61179414220
商品名

値下げ 【洋書】過越祭のハガダー　Passover Haggadah
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユダヤ教徒が過越祭のときに歌う物語。出エジプト時代に想いを馳せてみては如何でしょうか。　ハードカバーヘブライ語原語＋英語訳(日本語解説本付)化粧箱付外装に少し汚れありますが、状態はキレイです。
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