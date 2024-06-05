値下げ 【洋書】過越祭のハガダー　Passover Haggadah

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商品詳細
ユダヤ教徒が過越祭のときに歌う物語。出エジプト時代に想いを馳せてみては如何でしょうか。 ハードカバーヘブライ語原語＋英語訳(日本語解説本付)化粧箱付外装に少し汚れありますが、状態はキレイです。
http://narcologia.ru/goods/browse540591.html
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http://narcologia.ru/goods/passionate769213.html
ハガダー 過越の祭☆ Haggadah for passover
ハガダー [過越祭の式次第]
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