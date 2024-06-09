プレイステーション4CUH1200ps4動作確認済

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商品詳細
「PlayStation4ジェット・ブラックCUH-1200AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980電源ケーブル、HDMIケーブル、コントローラー用のケーブルはありますがコントローラーはつきません。ご自分でご用意お願いします。即購入ok#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4中古品なので神経質な方は御遠慮お願いします。
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