任天堂3DS本体とソフト2本

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商品詳細
任天堂3DS本体タッチペンACアダプターどうぶつの森おしゃれオーディション2SDカードは欠品です。3DS本体外観は裏面に細かい擦れ傷がありますが全体的には酷い汚れや傷は無く綺麗な方だと思います。上下の液晶画面には保護フィルムが貼っており、液晶画面も発色は問題ありません。ソフト2本とも読み込みまで確認しています。操作ボタンも気になる点はありませんでした。
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