SNK ネオジオポケットカラーNカーボンブラック

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商品詳細
SNKネオジオポケットカラーNカーボンブラック古いものの割には状態良好です。おまけでソフト一つ付けさせて頂きます。『メタルスラッグ ファーストミッション』本体もソフトも動作確認済みです。#エス_エヌ_ケイ#SNK
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