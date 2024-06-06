中国　玉石寿山石彫刻　李瑩造　龍　印材　箱付　N　3044

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寿山石、大師制、石制置物-

大きさ 高さ約8cm 幅約2.5cm×約2.5cm重さ約117ｇ土日祝日は、発送が出来ませんので、ご了承下さい。送料込みの商品は、こちらで発送方法を変更する場合があります。ご了承下さい。