上村松園　美人画　掛け軸　文化勲章受章者　従四位　共箱　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像文化勲章受章者 従四位上村松園 美人画 掛け軸です。共箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ127 幅64cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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