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Nintendo Wii RVL-S-WD 本体シロ　リモコン
商品番号 F91060994055
商品名

Nintendo Wii RVL-S-WD 本体シロ　リモコン
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoWiiRVL-S-WDカラー：shiro（ホワイト）未使用品です。祖父が未使用のまま保管していたものです。付属品全て揃っております。未使用品のため、動作確認はしておりません。ご理解の上ご購入ください。箱に多少の汚れあります。よろしくお願いいたします。
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