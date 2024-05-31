

箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ



箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ 箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ

いつもありがとうございます。ディスクシステムを修理・メンテナンスしましたのでご検討お願いいたします。今回はかなり美品な本体が手に入りました。こちらはかなり希少な為、特別価格になっております。箱・説明書付きディスクシステム本体ベルト交換動作確認済み＋ＡＣアダプタ■特徴 ・箱、説明書も付属しております。■商品内容 ・ディスクシステム本体 後期型 05基板 ・ＲＡＭアダプタ 後期型 ・ディスクシステム専用ＡＣアダプタ ・ＲＦ延長コード■メンテナンス内容 ・ゴムベルト交換 （モビロンバンドではなく黒ゴムベルトを使用しています。） ・ヘッド調整 ・モーター高さ調整 ・外観、内部清掃■注意点 ・新品ではありません。本体に傷がいくつかあります。 ・発送に２日ほどかかる場合があります。 ・動作確認をしておりますので、返品はお断りしております。■その他 ・本体単品売りもしております。（コメントください。） ディスクシステム本体［初期型］ …4800円 ディスクシステム本体［後期型］ …3800円 （モビロンバンド・カラーゴムベルト選べます。）#ファミコン#ディスクシステム