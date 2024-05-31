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箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ
商品番号 P45618432579
商品名

箱・説明書付き ディスクシステム本体 ベルト交換 動作確認済み ＋ ＡＣアダプタ
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつもありがとうございます。ディスクシステムを修理・メンテナンスしましたのでご検討お願いいたします。今回はかなり美品な本体が手に入りました。こちらはかなり希少な為、特別価格になっております。箱・説明書付きディスクシステム本体ベルト交換動作確認済み＋ＡＣアダプタ■特徴　・箱、説明書も付属しております。■商品内容　・ディスクシステム本体　後期型　05基板　・ＲＡＭアダプタ　後期型　・ディスクシステム専用ＡＣアダプタ　・ＲＦ延長コード■メンテナンス内容　・ゴムベルト交換　　（モビロンバンドではなく黒ゴムベルトを使用しています。）　・ヘッド調整　・モーター高さ調整　・外観、内部清掃■注意点　・新品ではありません。本体に傷がいくつかあります。　・発送に２日ほどかかる場合があります。　・動作確認をしておりますので、返品はお断りしております。■その他　・本体単品売りもしております。（コメントください。）　　　ディスクシステム本体［初期型］　　…4800円　　　ディスクシステム本体［後期型］　　…3800円　　　（モビロンバンド・カラーゴムベルト選べます。）#ファミコン#ディスクシステム
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