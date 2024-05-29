ＣＤ　ＤＶＤ　初回限定盤 5枚組　ボックス　セット　 メガデス ウォーチェスト

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商品詳細
「MEGADETH/WARCHEST(4CD＋DVDBOX)」【完全生産限定盤】[最新デジタル・リマスタリング]メガデスの4CD＋1DVDの永久保存版ボックス・セット！！マーティ・フリードマンも在籍していたCapitol／EMIの音源からセレクトされた内容で、貴重なテイクなども多数含めた輝かしい時代のキラー・チューンが満載。日本盤には歌詞、対訳、解説付の特製ブックレット封入！！総収録時間6時間を越えるメガデスの超豪華ベスト盤!!!バンド・リーダーであるデイヴ・ムステインによるセレクトのCD４枚組＋DVD！さらには30曲の未発表ヴァージョンも収録されており、メガデス20年以上の歴史を語る“これぞ究極のメタル・バイブル”!!!超目玉はDisc4とDVDの未発表ライヴ！ いずれも未発表のライヴを収録。ディスク4には、1990年に行われたパッケージ・ツアー「ClashOfTheTitans」から、10月の英ロンドン・ウェンブリーのパフォーマンスを収録。一方のDVDには1992年9月30日のロンドンはハマースミス・オデオンで行ったライヴから10曲を収録!! もうこれを逃したら一生買えません!!清掃、再生確認済。綺麗な状態ですが、中古という事をご理解の方お願い致します。#メガデス#CD#限定盤#DVD付#洋楽METALメタルHEAVYMETALヘビーメタルHARDROCKハードロックCLASSICクラシックロックPUNKパンクIRONMAIDENアイアンメイデンANTHRAXアンスラックスエアロスミスAC/DCエーシーディーシーグリーンデイGUNSN'ROSESガンズアンドローゼスKISSキッスSLAYERスレイヤーSlipknotスリップノットDEEPPURPLEディープパープルNIRVANAニルヴァーナマリリンマンソンMISFITSミスフィッツMETALLICAメタリカモーターヘッドハード・コア ボン・ジョビ クイーンズライチ クイーンズライク レインボー ラッシュ デス エンジェル レッド・ツェッペリン ハロウィーン ウィッシュボーン・アッシュ 聖飢魔II X エックス show-yaアナーキー
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