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ＣＤ　ＤＶＤ　初回限定盤 5枚組　ボックス　セット　 メガデス ウォーチェスト
商品番号 L69928974519
商品名

ＣＤ　ＤＶＤ　初回限定盤 5枚組　ボックス　セット　 メガデス ウォーチェスト
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「MEGADETH/WARCHEST(4CD＋DVDBOX)」【完全生産限定盤】[最新デジタル・リマスタリング]メガデスの4CD＋1DVDの永久保存版ボックス・セット！！マーティ・フリードマンも在籍していたCapitol／EMIの音源からセレクトされた内容で、貴重なテイクなども多数含めた輝かしい時代のキラー・チューンが満載。日本盤には歌詞、対訳、解説付の特製ブックレット封入！！総収録時間6時間を越えるメガデスの超豪華ベスト盤!!!バンド・リーダーであるデイヴ・ムステインによるセレクトのCD４枚組＋DVD！さらには30曲の未発表ヴァージョンも収録されており、メガデス20年以上の歴史を語る“これぞ究極のメタル・バイブル”!!!超目玉はDisc4とDVDの未発表ライヴ！　いずれも未発表のライヴを収録。ディスク4には、1990年に行われたパッケージ・ツアー「ClashOfTheTitans」から、10月の英ロンドン・ウェンブリーのパフォーマンスを収録。一方のDVDには1992年9月30日のロンドンはハマースミス・オデオンで行ったライヴから10曲を収録!!　もうこれを逃したら一生買えません!!清掃、再生確認済。綺麗な状態ですが、中古という事をご理解の方お願い致します。#メガデス#CD#限定盤#DVD付#洋楽METALメタルHEAVYMETALヘビーメタルHARDROCKハードロックCLASSICクラシックロックPUNKパンクIRONMAIDENアイアンメイデンANTHRAXアンスラックスエアロスミスAC/DCエーシーディーシーグリーンデイGUNSN'ROSESガンズアンドローゼスKISSキッスSLAYERスレイヤーSlipknotスリップノットDEEPPURPLEディープパープルNIRVANAニルヴァーナマリリンマンソンMISFITSミスフィッツMETALLICAメタリカモーターヘッドハード・コア　ボン・ジョビ　クイーンズライチ　クイーンズライク　レインボー　ラッシュ　デス　エンジェル　レッド・ツェッペリン　ハロウィーン　ウィッシュボーン・アッシュ　聖飢魔II　X　エックス　show-yaアナーキー
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