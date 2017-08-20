ご覧いただきありがとうございます。⬛︎商品についてSONYPlayStation4CUHJ-10016グランツーリスモ特別デザイン1TBシステムソフトウェア10.50コントローラー（※）、電源コード、コントローラー充電コード付きcolor:オリジナルモデルゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ同梱ソフト•ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて•モンスターハンターワールド:アイスボーンマスターエディション※HDMIケーブルは付属しません※付属のコントローラーは、コードの接触によって充電が出来なくなる場合がありますので、接触したことを確認した上で充電して下さい。また、スティックにダメージ（破れ）があります。操作感に問題はありません。充電はコードかコントローラーどちらの原因か分かり兼ねます為、殆どジャンクに近いとお考えください。動作確認済み⬛︎状態について2年ほど前に中古ショップで購入し、内数ヶ月だけ遊んでいた物です。本体へは少し傷があります。コントローラーは上記の通りジャンクとお考えください。画像の物が全てとなります。ご購入前に参照し、ご確認くださいませ。動作確認＆初期化済みです。⬛︎発送について気泡緩衝材にて包み、ダンボールへ入れて精密機器扱いで発送いたします。ご不明点などがございましたらお問い合わせくださいませ。#ソニー#SONY#PS4#グランツーリスモ#本体



SONY PlayStation4 CUHJ-10016 本体＆ソフト2本付き-



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PlayStation®4 本体＋ソフト CUHJ-10016 | hartwellspremium.com



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