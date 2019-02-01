不動産実務検定講座１級 2022年度版 テキスト

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2022年度版不動産実務検定講座１級 テキスト不動産実務検定 1級テキストの第6版（2021.10発行）です。2022年10月に第7版が出版されたので1世代前のバージョンです。不動産実務検定１級では、主に不動産投資実務について体系的に学べます。中古物件の選び方、探し方、調べ方、購入判断の仕方、融資の引き方、契約や決済の注意点、大規模修繕の方法などが体系的に網羅されています。社会動向に関するデータは昨年分ですが、不動産購入の実務ステップ、税務、ファイナンスに関しては普遍的な内容であり現在でも十分参考に出来ます。◇1級教材内容不動産投資を志す方、自分にあった投資スタイルを学べます。テキストA4両面329ページ1.総論2.税務3.ファイナンス4.不動産投資5.建築※DVDはおまけです。2016年版ですテキストの章と順序が異なりますDVD６枚組約9時間テキスト１回程度使用。折り目、書き込み、背割れ、裁断等ありません。DVD１回のみ使用。繰り返しの学習や家族も学習できそうです。内容・テキスト（使用感はなく、キレイです。）・DVD6枚・ペット、喫煙者なし。・中古、自宅保管の旨ご理解下さい。・簡易包装、リサイクル資材活用をすることがあります。・１回は使用していますので完璧を求められる方は、申し訳ありませんがご購入をご遠慮お願いいたします。