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送料込み　激レア　箱あり取扱説明書あり　ファイティングカップ　任天堂64
商品番号 P12185481262
商品名

送料込み　激レア　箱あり取扱説明書あり　ファイティングカップ　任天堂64
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイティングカップ　64任天堂64対戦型格闘ゲーム箱と取扱説明書ついてます。ソフトは勿論、説明書と箱があるので、入手困難だと思います。鉄拳、バーチャファイター、ソウルキャリバー、餓狼伝説、ストリートファイター、などなどの格闘ゲームは2回、または3回の先取制対して、ファイティングカップはポイント制を争う格闘ゲームです。任天堂は数少ない格闘ゲームの中での名作だと思います。アラサー　アラフォー　90年代　懐かしい　レアソフト　名作　ファイターズインパクト　鉄拳　バーチャファイター　エアガイツ　ソウルキャリバー　餓狼伝説　KOFザキングオブファイターズ　必殺技　マスター　ロバート　ピエロ　牛　任天堂　カウンター　ニンテンドー　幻影闘技　闘神伝　トバル2ファイナルファイト　リアルバウト　ストⅡTHEKINGOFFIGHTERSスマブラ　リングアウト#ファイティングカップ#任天堂64#格ゲー#懐かしい#ポイント制#イマジニア#激レア#早い者勝ち#入手困難#レオン#トマホーク#格闘ゲーム#FC#FIGHTINGCUP#マスター#ロバート#牛#ジョーカー#必殺技#トリセツ#リングアウト#判定#カウンター#スペシャル#90年代#レア#名作
http://narcologia.ru/goods/sci-fi399947.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming850192.html
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送料込み　激レア　箱あり取扱説明書あり　ファイティングカップ　任天堂64
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