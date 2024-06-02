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ニンテンドー3DS本体＋ソフト4本セット
商品番号 S55316790252
商品名

ニンテンドー3DS本体＋ソフト4本セット
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3DS本体＋ソフト4本セット【セット内訳】・ニンテンドー3DS本体（クリアケース付、保護フィルム貼付、タッチペン付き）・保護ケース黒→若干外面に傷有りますが、使用上問題無しです。ソフトポケット×3有り。・充電器（任天堂純正品）・ソフト　①桃太郎電鉄2017たちあがれ日本!!　②ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3　③ゼルダの伝説　トライフォース3銃士　④七つの大罪　真実の冤罪全て動作確認済みです。
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