ニンテンドー3DS本体＋ソフト4本セット

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3DS本体＋ソフト4本セット【セット内訳】・ニンテンドー3DS本体（クリアケース付、保護フィルム貼付、タッチペン付き）・保護ケース黒→若干外面に傷有りますが、使用上問題無しです。ソフトポケット×3有り。・充電器（任天堂純正品）・ソフト ①桃太郎電鉄2017たちあがれ日本!! ②ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3 ③ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 ④七つの大罪 真実の冤罪全て動作確認済みです。