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スターウォーズ　Topps Authentics ダース・モール　直筆サイン
商品番号 B67166993113
商品名

スターウォーズ　Topps Authentics ダース・モール　直筆サイン
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■　ToppsStarWarsAuthentics　レイ・パーク(ダース・モール)の直筆サイン入り写真です。トレーディングカード大手メーカーのTopps社が、本人の直筆である事を証明するホログラムシール付きで発売している商品の為、100%本物です。シリアルをAuthenticatorsIncのホームページで入力する事により、サイン日付など詳細情報を確認できます。■　他の出所不明な証明書付きのサイン入りグッズとは異なり、確かな商品です。スリーブに入れてファイリングしていました。新品同様だと思います。　キャラ名:ダース・モールDarthMaul　俳優名:レイ・パークRayPark　サイズ:8x10インチ#スターウォーズ#EP1#PhantomMenace#DarthMaul#Sith#StarWars#サイン状態は良好ですがローダーの傷・擦れなど過度に状態を気にする方のご購入はご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic955537.html
http://narcologia.ru/goods/approximate541420.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce933755.html

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