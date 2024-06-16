スターウォーズ　Topps Authentics ダース・モール　直筆サイン

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商品詳細
■ ToppsStarWarsAuthentics レイ・パーク(ダース・モール)の直筆サイン入り写真です。トレーディングカード大手メーカーのTopps社が、本人の直筆である事を証明するホログラムシール付きで発売している商品の為、100%本物です。シリアルをAuthenticatorsIncのホームページで入力する事により、サイン日付など詳細情報を確認できます。■ 他の出所不明な証明書付きのサイン入りグッズとは異なり、確かな商品です。スリーブに入れてファイリングしていました。新品同様だと思います。 キャラ名:ダース・モールDarthMaul 俳優名:レイ・パークRayPark サイズ:8x10インチ#スターウォーズ#EP1#PhantomMenace#DarthMaul#Sith#StarWars#サイン状態は良好ですがローダーの傷・擦れなど過度に状態を気にする方のご購入はご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic955537.html
http://narcologia.ru/goods/approximate541420.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce933755.html
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