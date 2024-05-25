2⃣任天堂WiiU32GBセットブラック

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商品詳細
動作確認しました任天堂WiiU本体32GBブラックになりますWiiU本体WiiUゲームパッドタッチペン、ゲームパッドカバー付属WiiU本体ACアダプターWiiUゲームパッドACアダプターWiiUゲームパッド充電台WiiUゲームパッドプレイスタンドWiiU本体縦置きスタンドHDMIケーブル説明書以上すぐに遊べるセットになりますよろしくお願い致します
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