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2⃣任天堂WiiU32GBセットブラック
商品番号 K57108818876
商品名

2⃣任天堂WiiU32GBセットブラック
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認しました任天堂WiiU本体32GBブラックになりますWiiU本体WiiUゲームパッドタッチペン、ゲームパッドカバー付属WiiU本体ACアダプターWiiUゲームパッドACアダプターWiiUゲームパッド充電台WiiUゲームパッドプレイスタンドWiiU本体縦置きスタンドHDMIケーブル説明書以上すぐに遊べるセットになりますよろしくお願い致します
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