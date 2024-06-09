Uru オリオンブルー(初回生産限定映像盤)［CD+Blu-ray］

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【CD】（10000）［271］『Uruオリオンブルー(初回生産限定映像盤)(Blu-rayDisc付) ［CD］』➖➖➖➖➖【状態】個人保有のCDです。全体的に状態は良いです。➖➖➖➖➖【内容】UruのCD「オリオンブルー(初回生産限定映像盤)(Blu-rayDisc付) 」です。・CD・Blu-ray・スリーブケース・帯収録:◾️CD01.プロローグ02.今逢いに行く03.あなたがいることで04.spaceinthespace05.marry06.願い07.Don'tbeafraid08.頑な09.いい女10.PUZZLE11.Scenery12.横顔13.remember14.BinaryStar〈SpecialTrack〉◾️Blu-ray01.プロローグ〈MUSICVIDEO〉02.願い〈MUSICVIDEO〉03.あなたがいることで〈MUSICVIDEO〉〈UruLive「T.T.T」@東京・TOKYODOMECITYHALL〉01.Thelastrain02.いい男03.ごめんね04.君を忘れない〈松山千春〉05.remember06.アリアケノツキ07.娘より08.プロローグ09.フリージア10.奇蹟 ➖➖➖➖➖ご興味を持っていただけた方は、コメントお待ちしております。➖➖➖➖➖Uruオリオンブルー(初回生産限定映像盤)［CD+Blu-ray］