終遠のヴィルシュ -EpiC:lycoris-…ステラセット　小冊子

「NintendoSwitch終遠のヴィルシュ-EpiC:lycoris-特装版」プレイし終わったため出品させていただきます。ステラセットになります。救済エンド後の話が読める限定小冊子付き。特典CDは一度取り込んだのみです。特典として付いてきたブロマイドもお付けします。(終ヴィ、コドリア)暗所にて保管していたので美品ですが、素人管理のため神経質な方はご遠慮ください。#ゲーム#アドベンチャー#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch



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