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任天堂 NEW ラブプラス 3DS 本体 ニュー マナカデラックス
商品番号 D52966708131
商品名

任天堂 NEW ラブプラス 3DS 本体 ニュー マナカデラックス
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 16,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーNEWラブプラスマナカデラックス　3DS購入後、数回遊びましたが、その後暗所にて保存しておりました。素人目にみても、かなり綺麗な状態かと思います。【付属品】ニンテンドー3DS本体タッチペン（本体に挿入済み）SDカード（本体に挿入済み）NEWラブプラスソフトACアダプタ専用充電台ARカード取説、かんたんスタートガイド、保証書すべて揃っております。動作確認済み、ソフトもちゃんと読み込みます。ボタンの反応も良好です。経年劣化による画面の焼けがございます。本体に小さな傷がございます、ぱっと見はわかりません。画像にてご確認ください。高価なものですので、確認のため、梱包時は動画撮影をしています。ダンボールに丁寧に梱包いたします。返品、クレームはご遠慮ください。質問はお気軽にどうぞ。ご希望であれば写真の追加もいたしますーーー即購入歓迎値引き、取り置き不可
http://narcologia.ru/goods/ambassador621206.html
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