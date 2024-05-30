臨床看護医学第2巻　循環器

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病態生理の基礎知識から学べる循環器治療薬パーフェクトガイド（第2版）｜株式会社総合医学社



循環器ジャーナル Vol.71 No.2 | 雑誌詳細 | 雑誌 | 医学書院



看護書籍/臨床看護｜株式会社総合医学社



M2PLUS | カラー図解 人体の正常構造と機能 第2巻 循環器 第4版



臨床で実際に役立つ疾患別看護過程Part1 循環器疾患｜株式会社総合医学社



カラー図解 人体の正常構造と機能 第2巻 循環器【改訂第4版】【電子版 ...



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循環器ジャーナル Vol.70 No.2 | 雑誌詳細 | 雑誌 | 医学書院



成人看護［2］ 第14版 | 書籍詳細 | 書籍 | 医学書院



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誰も教えてくれなかった循環器薬の選び方と使い分け（第2版）－薬理学的な裏付けもわかる本－｜株式会社総合医学社



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成人看護［2］ 第12版 | 書籍詳細 | 書籍 | 医学書院



成人・臨床看護一般 | 看護 | 書籍 | 医学書院

同朋舎出版発行の図説 臨床看護医学 2巻です。循環器サイズ縦 30cm横 21.5cm奥 3.1cm。箱無し、中古品になります。全面、除菌シートで拭いてあります。 定価１冊２万円傷み、ヤケ、汚れ、折れ、色あせなどの経年劣化みられます。中古品であることをご了承いただける方のみ、ご購入をおねがいいたします。