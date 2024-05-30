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臨床看護医学第2巻　循環器
商品番号 F50648183091
商品名

臨床看護医学第2巻　循環器
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

同朋舎出版発行の図説　臨床看護医学　2巻です。循環器サイズ縦　30cm横　21.5cm奥　3.1cm。箱無し、中古品になります。全面、除菌シートで拭いてあります。　定価１冊２万円傷み、ヤケ、汚れ、折れ、色あせなどの経年劣化みられます。中古品であることをご了承いただける方のみ、ご購入をおねがいいたします。
http://narcologia.ru/goods/seamless106829.html
http://narcologia.ru/goods/ordering542879.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper913709.html
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