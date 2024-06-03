【箱付】ニンテンドー2DS レッド

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商品詳細
「ニンテンドー2DSレッド」任天堂定価:￥9800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS初期化済。動作確認済です。付属品揃っています。写真で確認してください。傷、汚れありますが、遊ぶ分には問題ないと思います。中古品のため神経質な方は購入をお控えください。
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