ASTRO Rise Up 展示会 ムンビン メッセージエンブロープ

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ASTRORiseUpPHOTOEXHIBITIONムンビン韓国で催されたRiseUp展示会の公式グッズメッセージエンブロープには、フォトカード4p+ポラロイドカード+丸ステッカーが封入されています。◇目立つダメージはありませんが素人保管につき完品をお求めの方はご購入をお控えください。◇硬質ケース、防水対策発送即購入OK／お値下げ不可