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商品詳細
NCTのペンライトです。LIVEで一度使用しました。本体に特に傷等ないですが、箱には最初からスレがありましたのでご了承いただける方ご購入よろしくお願いいたします。ペンライトケースは撮影時のみ触れています。発送の際は、5枚目のようにお送りします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical653801.html
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