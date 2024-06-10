完全調整済 YAMAHA SG800 レッドサンバースト 送料込

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YAMAHA SG-800（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】

60,000円⇒51,000円に値下げしました！1981年製YAMAHASG800レッドサンバーストです。ギターリペアショップにて、約20,000円を掛けフルメンテナンスした完全調整済みの個体です。全パーツをばらして電装系や機構系のチェック・給油、フレットと指板の磨き、新弦交換、ボディクリーニングを実施済みです。フレットは約8割残っておりネックはほぼストレート、12フレット弦高は1弦=1.5mm、6弦=1.8mmと音詰まりが無い範囲でかなり低く弾きやすくセッティングしてあり、最高のプレイングコンディションです。またバイサウンド機能（コイルタップ）も正常です。ボディに小傷やバックル傷、薄い曇り、ネックの補修痕がありますが大きなダメージは無く、ボディ全体やメッキパーツは綺麗でこれからも永くお使い頂けます。尚ギターリペアショップによると本機はネックの補修痕があり恐らくネック上部のボリュート辺りのクラック補修とのことですが、プロによる丁寧な接着補修とネック全体の塗装処理により強度は全く問題無く外観上も殆ど分からない仕上がり、との評価でした。YAMAHAの名器SG800のを是非この機会にGetしてはいかがでしょうか。尚おまけ程度のソフトケースが付属します。また送料は当方が負担致します。ご質問や値下げ交渉などございましたら、是非コメントをお願い致します！タイプ...SGタイプシリーズ...SGボディタイプ...ソリッド