平成コギャルシリーズ　キティ　ストラップ

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平成コギャルシリーズサンリオストラップキティ3種類セットです。キャラ確認の為開封しました。即完売した商品の為、今では入手困難です。未使用ですが開封済みの為少しでも状態が気になる神経質な方は購入をお控え下さい。元箱は付きません。#平成コギャルシリーズ#サンリオ#キティ#マイメロ#クロミ#シナモロール