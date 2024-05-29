藤原樹 RAMPAGE ランペ 公式 レア フェイスタオル

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•Accessthanksʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ◎自己紹介文・商品説明必読願いますm(__)m◎不明点やお値引きもご相談に応じますので、コメント欄よりご連絡をお願い致します。◎コンビニ・ATMのお支払いは購入前にコメント欄よりご連絡頂けますよう、お願い致します。◎平日は仕事をしております為、ご連絡が朝か夜になるかと思います。ご了承下さいませ。ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•商品説明ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔRAMPAGETHERAMPAGEfromEXILETRIBE藤原樹樹いつきいっちゃんマース猫公式のフェイスタオルです。出回りは少ないと思います。レアLIVE、イベントで10回くらい使用したと思います。このタオルでかなりファンサもらいました！洗濯ネットに入れて複数回洗濯しています。汚れ等、特に気になるところはないと思いますが、気にされる方は購入御遠慮ください。ヤマトのメルカリ便で発送予定。値段交渉等ありましたらコメント欄よりご連絡下さい。ランペRAMPAGETHERAMPAGEfromEXILETRIBE公式グッズグッズタオルフェイスタオル公式タオル藤原樹樹いつきいっちゃんマース猫居酒屋えぐざいるLDHLIVEイベントリリイベガチャガチャガチャ