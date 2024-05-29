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リトルピアニスト ピアノ用補助ペダル
商品番号 N12945961732
商品名

リトルピアニスト ピアノ用補助ペダル
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三陽製作所製　ピアノ用補助ペダル　リトルピアニストキッズ仕様ホールドタイプ(滑り止め付）適用身長：約120～135cm位前後高さ調整範囲：13㎝～8㎝（高さ調整：8段階）※高さ調整範囲　取り付けた際、ピアノ本体のペダル底面からの高さです。使用にともなうキズやスレは見られます。中古品である旨、ご了承の上ご購入ください。種類···アクセサリー・パーツ
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