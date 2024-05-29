リトルピアニスト ピアノ用補助ペダル

三陽製作所製 ピアノ用補助ペダル リトルピアニストキッズ仕様ホールドタイプ(滑り止め付）適用身長：約120～135cm位前後高さ調整範囲：13㎝～8㎝（高さ調整：8段階）※高さ調整範囲 取り付けた際、ピアノ本体のペダル底面からの高さです。使用にともなうキズやスレは見られます。中古品である旨、ご了承の上ご購入ください。種類···アクセサリー・パーツ