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ゆずx Kアリーナ横浜 限定ロングTシャツ \u0026 おまけ付き
商品番号 E30912591401
商品名

ゆずx Kアリーナ横浜 限定ロングTシャツ \u0026 おまけ付き
ブランド名 Evital
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···ゆずグッズ種類···長袖Tシャツ　に以下のおまけもお付けします。ゆずサクラ　日産xゆず　限定オリジナルコラボステッカー先着3000名の限定ステッカー9月29日、ゆずのKアリーナ柿落とし　青銀テープ一枚ゆずの輪（ファンクラブ会員誌）25周年記念　ギターピックYUZUSPECIALLIVE2023inK-ArenaYokohamaHIBIKI29thSEP-1stOCT2023サイズ　Lサイズ色:ホワイト#ゆず#Kアリーナ#K-ARENA#柿落とし
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