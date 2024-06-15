（即購入可）八木勇征アクスタ※実際持ち運び使用していました。表面の保護用フィルムを剥がさずに使用していたので、傷だらけにはみえますが剥がしていただければ綺麗なアクスタです◎画像四枚目の土台のみ保護フィルム剥がしています神経質な方はご遠慮ください。アクリルスタンドトレカフォトカファンタFANTASTICS世界堀夏喜佐藤大樹澤本夏輝木村慧人中島颯太トレーディングカード



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