スターウォーズ浮世絵『星間大戦絵巻　阿弥陀羅姫 R弐D弐』

★★★★★★★★★★★★★★★ほんの少しですが、金額交渉も、OKです。お気軽にどうぞ！浮世絵スター・ウォーズ『星間大戦絵巻 阿弥陀羅姫R弐D弐』200枚中、20枚目のロットナンバー付原画：石川真澄氏彫師：関岡裕介氏摺師：鉄井裕和氏状態：美品サイズ：約39-41×27.5cm額装：画材店にて、マホガニーの額にて、しっかりと額装済み。保管状態：実家にて、陽の当たらない和室に、保管しておりました。良好だと思います。『星間大戦絵巻 阿弥陀羅姫R弐D弐』エピソード1～3のメインキャラクター、プリンセス・アミダラを全身像の美人絵として制作。足下にはR2-D2、左上のコマ絵にはアミダラが慕うアナキン・スカイウォーカーが描かれています。2015年ごろ発売当時、同時に他2種類がでておりましたが、個人的に、アミダラの赤、R2-D2の青、分かりやすい浮世絵らしい鮮やかな色合いが気に入り、購入しました。保管状態は、かなり良い状態だと思います。ご検討の程、宜しくお願い致します。#アート#スターウォーズ#限定#浮世絵#版画#伝統工芸#期間限定#金額交渉あり#額装#値下げ#正規品



Rhythm Force



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丸眞 手ぬぐい STAR WARS スターウォーズ 浮世絵風/アミダラとR2-D2 綿100% 日本製 2535030100



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