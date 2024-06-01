三代　徳田八十吉　酒盃　九谷焼　人間国宝

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商品詳細
種類···酒器三代徳田八十吉 若い頃の作品です。昭和53年に首相官邸に納品されたものと同じモデルのようです。付属品状態など画像参考ください。経年のものでございます。またこちらが気づかない部分もあるかもしれません。画像参考ください。神経質な方はお控えください整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#徳田八十吉#人間国宝#盃#酒盃#九谷焼
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