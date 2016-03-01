狼 レンチュラー 絵

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ご覧頂きありがとうございます。数年前ショッピングモールで購入しました。立体的に見える狼です。インパクトがあります。縦43cm、横33cm、厚さ1cm主題···動物主な画材···その他絵画の種類···その他形式···その他