- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- 【調整美品】PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
プレイテックのカーブドソプラノサックスです。アルトサックスを小さくしたようなチャーミングなデザイン。音域の違いにより、レパートリーが広がり、幅広い演奏を楽しめます。【商品状態】小傷は見られますが、殆ど出番がなくケースに入れて保管してありましたので、全体的に非常に綺麗な状態です。全体調整済み。各キィ動作良好、上から下までムラなく鳴ります！！これから始められる方や、カープド仕様に興味のある方には十分なクオリティです。付属品は専用ケース、ネック、マウスピース、リガチャー等が付属します。調整済みの良品は滅多に出品されませんので、是非この機会にお買い求めください。
http://narcologia.ru/goods/enquire596789.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming778292.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei552371.html
http://narcologia.ru/goods/enquire596789.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming778292.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei552371.html
PTSS-200C カーブドソプラノサックス
PTSS-200C カーブドソプラノサックス
PTSS-200C カーブドソプラノサックス
PTSS-200C カーブドソプラノサックス
PTSS-200C カーブドソプラノサックス
【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック カーブドソプラノサックス PTSS-200C
【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック カーブドソプラノサックス PTSS-200C
PLAYTECH ( プレイテック ) PTSS-200C カーブドソプラノサックス 送料 ...
美品】PLAYTECH カーブドソプラノサックス PTSS-200C smcint.com
PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス | ncrouchphotography.com
[When I fall in love] プレイテックカーブドソプラノPTSS-200Cで吹いてみました
PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス | ncrouchphotography.com
PLAYTECH ( プレイテック ) PTSS-200C カーブドソプラノサックス 送料 ...