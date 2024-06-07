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【調整美品】PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス
商品番号 G94207302580
商品名

【調整美品】PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 23,667 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイテックのカーブドソプラノサックスです。アルトサックスを小さくしたようなチャーミングなデザイン。音域の違いにより、レパートリーが広がり、幅広い演奏を楽しめます。【商品状態】小傷は見られますが、殆ど出番がなくケースに入れて保管してありましたので、全体的に非常に綺麗な状態です。全体調整済み。各キィ動作良好、上から下までムラなく鳴ります！！これから始められる方や、カープド仕様に興味のある方には十分なクオリティです。付属品は専用ケース、ネック、マウスピース、リガチャー等が付属します。調整済みの良品は滅多に出品されませんので、是非この機会にお買い求めください。
http://narcologia.ru/goods/enquire596789.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming778292.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei552371.html

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【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック カーブドソプラノサックス PTSS-200C

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