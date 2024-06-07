プレイテックのカーブドソプラノサックスです。アルトサックスを小さくしたようなチャーミングなデザイン。音域の違いにより、レパートリーが広がり、幅広い演奏を楽しめます。【商品状態】小傷は見られますが、殆ど出番がなくケースに入れて保管してありましたので、全体的に非常に綺麗な状態です。全体調整済み。各キィ動作良好、上から下までムラなく鳴ります！！これから始められる方や、カープド仕様に興味のある方には十分なクオリティです。付属品は専用ケース、ネック、マウスピース、リガチャー等が付属します。調整済みの良品は滅多に出品されませんので、是非この機会にお買い求めください。



PTSS-200C カーブドソプラノサックス



PTSS-200C カーブドソプラノサックス



PTSS-200C カーブドソプラノサックス



PTSS-200C カーブドソプラノサックス



PTSS-200C カーブドソプラノサックス



【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック カーブドソプラノサックス PTSS-200C



【国内正規品】 PLAYTECH プレイテック カーブドソプラノサックス PTSS-200C



PLAYTECH ( プレイテック ) PTSS-200C カーブドソプラノサックス 送料 ...



調整美品】PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス 【限定セール ...



PLAYTECH ( プレイテック ) PTSS-200C カーブドソプラノサックス 送料 ...



美品】PLAYTECH カーブドソプラノサックス PTSS-200C smcint.com



PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス | ncrouchphotography.com



[When I fall in love] プレイテックカーブドソプラノPTSS-200Cで吹いてみました



PLAYTECH PTSS-200C カーブドソプラノサックス | ncrouchphotography.com



PLAYTECH ( プレイテック ) PTSS-200C カーブドソプラノサックス 送料 ...