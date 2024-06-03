wcs2022 ロンドン　ポケモンカード

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商品詳細
新品未開封ですが海外取り寄せのため外箱にダメージがある場合がありますので商品の状態を下げていますカードは海外版ですWCS2022ワールドチャンピオンシップデッキ 白馬パドレックスパルキアVデッキLondonピンズピカチュウのコインデッキ本体デッキボックス
http://narcologia.ru/goods/unusable26374.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture403041.html
http://narcologia.ru/goods/response607942.html
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