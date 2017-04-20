パブロ ピカソ シルクスクリーン リノカット

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商品詳細
♥♥シルクスクリーン♥リトグラフ♥版画♥リノカット♥パブロピカソ♥『草上の昼食』マネーによる♥1962年制作、ピカソが手がけたものです貴重なリノカットですサイズ額縁322mmx372mmマット内175mmx205mmリノカットは、経年変化が有ります安全の為ガラスからプラに変更しました。額縁は、新品です
http://narcologia.ru/goods/freezer98098.html
http://narcologia.ru/goods/calling876750.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring972396.html
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