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グルーシャ　ＳＡＲ
商品番号 H43056779791
商品名

グルーシャ　ＳＡＲ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードのグルーシャ　ＳＡＲです。自引き後、スリーブに入れて保管していました。素人目ですが、傷や白欠けなどないように思います。画像にてご確認下さい。返品は受け付けません。ご了承の上、購入をお願いします。　#グルーシャ#ＳＡＲ
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